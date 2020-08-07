Минкультуры разъяснило порядок рассадки семей в театре и кино

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зрители, пришедшие компанией не более пяти человек, могут размещаться в концертных, театральных и кинозалах без социальной дистанции между ними. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Те люди, которые пришли семьей, безусловно, находятся вместе. Странно, если бы люди, которые пришли, например, в Московскую филармонию, привели с собой ребенка, соблюдали бы между собой социальную дистанцию, и придя в филармонию вместе, и уйдя. Тем более мы понимаем, что, если к нам в зал попадают маленькие слушатели, присутствие родителя необходимо с точки зрения комфорта всех собравшихся. Поэтому социальная дистанция будет между этими парами или семьями. До пяти человек пока идет речь", - уточнила министр.

Любимова подчеркнула, что послабление этих мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны. "Все, что касается того, как продаются билеты, и того, что будет происходить, будет решаться по мере поступления информации из Роспотребнадзора, из региональных роспотребнадзоров", - сказала она.

Глава Минкультуры отметила, что и репертуарная политика концертных залов, филармоний, консерватории, театров и кинотеатров также будет формироваться с опорой на ситуацию. По ее словам, пока рано говорить, например, о возвращении организованных групп школьников в театры.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.