В Манеже Петербурга откроется выставка работ российских художников "Немосква не за горами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Первая российская выставка проекта NEMOSKVA, созданного для развития и продвижения современного искусства в регионах РФ, откроется для широкой публики в субботу в петербургском Манеже. "Немосква не за горами" представит творчество художников из двух десятков городов страны.

"Только иллюзия, что <…> искусство, спрятанное где-то там, в Немоскве - тихое, скромное, незаметное и никому не понятное нечто. Мне кажется, что название проекта и самой платформы - абсолютно гениальное название, абсолютно точное. <…> Этот проект, который сделали мы все вместе и который рождает самые разные смыслы внутри него, о которых можно говорить и спорить, на самом деле - о том, что Немосква - это мы, и что Немосква - действительно не за горами", - сказала журналистам в преддверии открытия выставки директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак. ГМИИ выступил одним из организаторов проекта.

Выставка создана семью региональными кураторами, это Светлана Усольцева, Владимир Селезнев и Евгений Кутергин, представляющие Екатеринбург, Артем Филатов из Нижнего Новгорода, Герман Преображенский, работающий в Томске и Тюмени, Оксана Будулак из Красноярска и Антонио Джеуза из Москвы. "Проект сделан специально для Манежа. <…> Здесь семь кураторских зон-высказываний, и каждое из них может иметь свое дальнейшее продолжение и свою судьбу", - сказала ТАСС комиссар проекта NEMOSKVA Алиса Прудникова. В создании выставки приняли участие 80 художников.

Видеозапись с горящим мячом, который двое перекатывают между собой в темноте, рассказывает о фрагментарности сегодняшней коммуникации и быстрой сменяемости фокусов всеобщего внимания, горельеф "Н.В. Гоголь", связанный из нарезанного постельного белья, это размышление о границе между земным и вечно неизвестным. Расположенная в начале экспозиции инсталляция-дирижабль из каталожных ящиков отсылает к вопросам формирования памяти, а масштабная инсталляция под названием "Парк культуры и отдыха", созданная из фрагментов строений, сломанных инструментов и старой одежды, погружает в ощущение безвременья. Организаторы отмечают, что выставка не стремится поразить широтой географии участников, а, скорее, отражает современность без привязки к конкретной территории.

Триеннале российского современного искусства

Выставку "Немосква не за горами" предполагается в сентябре соединить диалогом с другим крупным проектом - Триеннале российского современного искусства, организуемым музеем "Гараж" в Москве. "У них миссия очень схожа с нашей - это говорить, знакомить людей с российскими современными художниками. Мы планируем какую-то публичную программу сделать совместную, потому что у нас не так много совпадений по художникам, но очень много интересных совпадений в проблематике, потому что все мы думаем о важных вопросах: как говорить о регионах не провинциально, как говорить о регионах не колониально, как найти для художников комфортную ситуацию быть представленными в других контекстах", - сказала Прудникова.

Выставка "Немосква не за горами" будет работать по 15 октября. Основными организаторами выступили ГМИИ имени А.С. Пушкина, ЦВЗ "Манеж" и команда проекта NEMOSKVA. Агентство ТАСС является информационным партнером выставки.