В Дагестане в рамках нацпроекта начался фестиваль фольклора и традиционной культуры

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" открылся в Дагестане в рамках нацпроекта "Культура", он пройдет с 7 по 15 августа. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба республиканского дома народного творчества Министерства культуры Дагестана.

"7 августа на берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль фольклора и традиционной культуры ["Горцы"]. Он проходит под эгидой ЮНЕСКО в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", Года памяти и славы в России. Гостеприимный Дагестан в очередной раз распахнул свои двери перед участниками фестиваля, но в связи с эпидемиологической обстановкой во всем мире приехать на фестиваль смогли участники из регионов России, а гости из-за рубежа в этом году приняли участие дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году народное искусство онлайн покажут зарубежные творческие коллективы Азербайджана, Индии, Ирана, Италии, Мексики, Сербии, Словакии.

"Сегодня [в рамках фестиваля] состоялось торжественное открытие выставки мастеров народных промыслов и ремесел "Дагестан мастеровой". 15 мастеров народных художественных промыслов из регионов России и 11 мастеров, представляющих старинные народные промыслы Республики Дагестан, показали сегодня свое уникальное искусство. Умельцы из Калужской, Самарской, Астраханской, Калужской областей и другие представили работы в различных направлениях декоративно-прикладного искусства", - сообщается в тексте.

Отмечается, что представили свои работы и дагестанские мастера, которые, "как всегда, удивили разнообразием и уникальностью изделий - кайтагская вышивка, унцукульская насечка металлом по дереву, балхарская керамика".

"Такие выставки нужны для расширения творческого пространства, для общения коллективов декоративно-прикладного творчества, а также отдельных мастеров и рукодельниц, для сохранения и приумножения культурно-исторического наследия нашей многонациональной России", - отметили в пресс-службе.

Брендовый проект

Как сообщается на сайте Министерства культуры Дагестана, фестиваль "Горцы" - это "брендовый социокультурный проект Дагестана, России, объединяющий народы разных поколений, сохраняющий их традиции, прошлое, настоящее и будущее, который завоевал широкое международное признание и поддержку мировой общественности, стал уникальным по своим масштабам и целям смотром достижений народного творчества, национальных искусств России и мира".

"Главная задача фестиваля - популяризировать традиционную народную культуру, выстроить диалог в международном культурном пространстве", - отмечается на сайте регионального министерства.

Фестиваль "Горцы" проходит с 2004 года, с 2012 года он находится под эгидой ЮНЕСКО. Организаторами фестиваля выступают ООО "АртМаксимум", республиканский дом народного творчества при поддержке Минкультуры РФ, Государственный российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова, Минкультуры Дагестана, глава Республики Дагестан. За эти годы участие в нем приняли около 40 творческих групп и коллективов из Мексики, Словакии, Турции, Индии, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Таиланда, Ирана, Франции, Хорватии и других стран, а также около 80 творческих коллективов из российских регионов и около 50 коллективов из Дагестана.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.