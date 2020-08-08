Во Владивостоке пройдет пятый международный фестиваль "Мариинский"

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября, объявил свою программу, сообщается в субботу на сайте Министерства культуры России. В список спектаклей вошли оперы Верди "Дон Карлос" и "Аида", "Огненный ангел" и "Война и мир" Прокофьева, а также классические и современные балетные постановки.

"С 14 августа по 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра (Владивосток) пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский". Его откроет премьера балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова, который поставил главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев. Еще одна фестивальная премьера - опера Верди "Дон Карлос" по драме Шиллера, в которой примет участие всемирно известный бас, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Он исполнит партию Филиппа II", - говорится в сообщении Минкультуры.

Также во Владивостоке впервые прозвучат сочинения, которые труппа Приморской сцены Мариинки недавно добавила или восстановила в репертуаре: "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельская честь" Масканьи, "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера. Премьер приморского театра Кимин Ким и Рената Шакирова станцуют в "Дон Кихоте", а премьер Мариинского театра и приглашенный солист Баварского государственного балета Владимир Шкляров в партнерстве с Марией Хоревой выйдут в "Спящей красавице".

"В течение двух вечеров зрители смогут познакомиться с работами хореографов, чьи имена вписаны в историю нового танцевального века, и с недавними премьерами молодых постановщиков. В программе - "Concerto DSCH" Алексея Ратманского и "Соло" европейского мэтра Ханса ван Манена, а также номер Ильи Живого "A flashback", созданный для гала-вечера в лондонском театре "Колизей", и "Глина" Владимира Варнавы - одна из первых работ хореографа для Мариинской труппы", - сообщается в релизе.

В заключение фестиваля 5 и 6 сентября покажут "Войну и мир" Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.

Международный фестиваль во Владивостоке пройдет уже в пятый раз. Традиционно артисты Приморской сцены, а также приглашенные участники российских и зарубежных трупп готовят к фестивалю ряд премьер. В прошлые годы это были спектакли "Аида", "Парсифаль", "Лючия ди Ламмермур".