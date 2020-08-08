Фестиваль музыки "Маяк" открылся на мысе Тарханкут в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль хорошей музыки "Маяк", участие в котором принимают известные коллективы и исполнители, открылся в ночь на субботу в западной части Крымского полуострова на мысе Тарханкут, сообщил ТАСС организатор фестиваля Константин Выдыш.

"Фестиваль хорошей музыки "Маяк" открылся с хорошим настроением, хэдлайнерами выступают группа Total, Сергей Бобунец и многие другие. Название фестиваля не случайно. Он проходит практически у подножия Тарханкутского маяка, в самой западной точке Крыма. Надеемся, что звуки хорошей музыки достигнут сердец молодежи", - отметил он.

Фестиваль завершится 9 августа. Его кульминацией станет совместное исполнение 20 популярных отечественных песен. Вход на фестиваль бесплатный. На его площадке участники и гости смогут потренироваться в водных видах спорта: серфинге, каякинге, кайтбординге и виндсерфинге. Организаторы считают, что фестиваль послужит привлечению дополнительных туристов в регион.

Крым в 2018 году впервые побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. В 2019 году Крым вновь побил рекорд, на полуострове побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн туристов.