На севере Красноярского края пройдет экспедиция по изучению обрядовых танцев долган

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Этнографическая экспедиция по изучению уникального тюркского народа северной Сибири долган пройдет в текущем году в Красноярском крае. Ее организует в Долгано-Ненецком муниципальном районе Таймырский дом народного творчества, в центре внимания будут элементы традиционно-бытовой культуры малочисленного этноса - обрядовые танцы, сообщила в субботу ТАСС директор этого дома творчества Галина Попова.

Экспедиция отправится в заполярный поселок Хатанга, один из самых северных населенных пунктов России, крупный административный центр Таймыра, а потом в село Волочанка - первое русское зимовье конца 17 века, входящее сейчас в состав городского поселения Дудинка. Там, а еще в Анабарском улусе Якутии живут долганы, общая численность которых не достигает и 8 тыс. человек.

"[Отправляем] в Хатангу в экспедицию по изучению традиционного танца долган. Нас интересуют обрядовые танцы. У долган это круговой танец, посвященный солнцу, у нганасан - медвежий, у эвенков - тоже поклонение солнцу. Наш специалист в июне уже побывала в районе Хантайского озера (юг Таймыра), собирала материал об эвенках, сейчас вот поездка в Хатангу, затем в Волочанку", - сказала Попова.

Долганский традиционный танец называется "Хэйро". Сегодня его исполняют различные танцевальные коллективы и он считается одной из традиций Таймыра, с которой знакомят туристов.

"Современный "Хэйро" это в большей степени стилизованный танец. Традиционный, обрядовый он гораздо многогранней и глубже. Когда мы столкнулись с этими данными, то решили, что его надо изучать, пока живы носители информации", - отметила Попова.

Таймырский дом народного творчества - одно из старейших учреждений культуры Таймыра, открыто в апреле 1963 года. Его деятельность направлена на обеспечение условий для сохранения и развития самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра.