Третьяковка расширяет число посетителей в экскурсионной группе до 10 человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея с субботы увеличивает число посетителей в составе экскурсионной группы до 10 человек. Позднее возможно расширение групп до 15, а потом и до 20 человек, сообщила ТАСС заместитель гендиректора по научно-просветительской работе галереи Марина Эльзессер.

Приказом столичного департамента культуры, копия которого есть в распоряжении ТАСС, музеям Москвы разрешено увеличить число человек в экскурсионной группе с 5 до 20. Подведомственным музеям Министерства культуры РФ, расположенным в Москве, также разрешено расширить экскурсионные группы.

"Мы очень обрадовались этому известию, потому что любой шаг, который возвращает нас к нормальной, докарантинной жизни, к нашей работе до эпидемии, не может не радовать. Но при этом мы решили не спешить, накануне был подписан приказ, что мы увеличиваем группы до 10 человек сначала", - сказала Эльзессер и уточнила, что новые нормы начнут действовать уже с субботы.

По ее словам, в галерее не хотят увеличивать группы сразу до максимально возможной численности. "Мы понаблюдаем, как будем справляться, сможем ли обеспечить в полной мере безопасность экскурсантов и наших сотрудников, обеспечить необходимую социальную дистанцию. Если все будет благополучно и мы будем видеть, что все хорошо, тогда поэтапно будем увеличивать группы до 15 и потом уже до 20 человек", - пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что в галерее обеспечивают необходимые меры безопасности - у экскурсоводов есть средства индивидуальной защиты, посетителям выдаются радиосистемы - приемники и одноразовые наушники, а также дезинфицирующие салфетки. "И у них нет необходимости подходить очень близко к экскурсоводу, чтобы расслышать, что он говорит. Но посетители увлекаются, им хочется поближе рассмотреть картину, поэтому вот это соблюдение дистанции все-таки является некоторой сложностью. Мы очень надеемся на понимание наших зрителей и на соблюдение всех тех предписаний, которые необходимо выполнять. И мы очень рассчитываем, что количество экскурсионных будет увеличиваться", - добавила Эльзессер.

Почти наедине с искусством

Сейчас редкий момент, когда в музеях нет привычных толп и это, как отметила собеседница агентства, дает возможность пообщаться с искусством практически наедине.

"Это редкая ситуация для любителей и поклонников русского искусства - вот так спокойно и комфортно, без обычных в это время года многочисленных групп туристов так замечательно провести время в нашем музее. Я не знаю, когда еще была такая возможность", - сказала Эльзессер.

Некоторых останавливает от визита в музей необходимость соблюдать масочный режим, но в музейных пространствах обеспечивается особый климат, посетители не ощущают неудобств. "У нас прохладно, поэтому маски не доставляют никакого дискомфорта. Мне кажется, посетители вообще о них забывают, они смотрят на работы, наслаждаются", - добавила собеседница агентства.

Недавно Третьяковская галерея запустила новый билетный модуль, в том числе экскурсионный. Можно посетить музей в составе организованной экскурсии или присоединиться к сборной группе, если вы пришли в качестве индивидуального посетителя. Есть выставки как по основным экспозициям, так и по отдельным выставкам, включая долгожданный проект "Ненавсегда.1968-1985". Есть тематические выставки "Час с художником. Михаил Врубель", "Женские образы в русском искусстве", "10 шедевров Третьяковской галереи".

Текущие выставки

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка на Крымском Валу и малые музеи открылись для посетителей 3 июля. Продлена работа выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки. Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро. Впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Также в здании на Крымском Валу работает выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников и пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе.

Также в Новой Третьяковке открыта выставка "Ненавсегда. 1968-1985", посвященная искусству брежневской эпохи. Она объединила около 450 экспонатов из 34 собраний. Посетители могут увидеть работы Ильи Кабакова, Виталия Комара и Александра Меламида, Льва Кропивницкого, Анны Добровенской, Михаила Шварцмана, Ларисы Кирилловой, Виктора Попкова, Алексея Тегина, групп "Коллективные действия", "Гнездо".

В историческом здании в Лаврушинском переулке открыта выставка "Предчувствуя ХХ век. Васнецов, Репин, Серов, Ге, Врубель, Борисов-Мусатов", где представлены шедевры графики. В Инженерном корпусе продолжается выставка "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея". В экспозиции можно увидеть работы таких художников, как Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, Роберт Фальк.