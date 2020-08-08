В Петербурге прошел онлайн-фестиваль "Музыки мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Пятый Санкт-Петербургский международный этнический фестиваль "Музыки мира" прошел в Петербурге в формате онлайн-трансляции. На нем прозвучали этно-рок, этно-джаз, этно-электроника в исполнении музыкантов, играющих на музыкальных инструментах, хранящихся в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства.

"В Шереметевском дворце хранится уникальная коллекция музыкальных инструментов: около 3500 инструментов, две трети из которых - этнические инструменты самых разных народов мира, - сказала во время приветственной речи художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева. - И мы решили, что они должны звучать. И озвучить их нам помогают те музыканты, которых очень много и у нас в стране, и за рубежом. А в руках наших гостей мы видим и слышим те же инструменты, что выставлены у нас в музее".

Также руководитель фестиваля отметила, что идея события возникла из желания рассказать как можно большему количеству людей о том великолепном богатстве, который хранит филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства - Музей музыки.

В прямом эфире прошла трансляция интервью и клипов музыкальных этно-групп. Среди исполнителей - проект вокалистки ДДТ "АлёNа" (Санкт-Петербург), мультинациональный этно-джазовый проект Seven Eight Band (Москва), мастер игры на традиционных и авангардных гуслях Ольга Глазова (Петербург). Также в программе фестиваля - зажигательные карельские танцы от Sattuma (Петрозаводск), азербайджанский этно-джаз "Джанги" (Баку), этно-рок из Казахстана Tigrahaud (Талдыкорган), башкирская этно-акустика "Йатаган" (Уфа), горловое пение в исполнении группы "Ят-Ха" (Тыва).

Вместе с группами выступили лауреаты Всероссийского открытого конкурса "Музыки мира", которых выбрало профессиональное жюри и сами зрители, голосуя в группе фестиваля "ВКонтакте".

Специально для участников фестиваля председатель комитета по культуре Эдуард Сухенко записал обращение, в котором пожелал им больше зрителей, новых творческих открытий и большого профессионального и человеческого счастья. "Надеюсь, что в следующем году всех лауреатов фестиваля этого года мы пригласим на опен-эйр во дворец Шереметевых, жемчужину петербургской архитектуры", - сказал Сухенко.

О фестивале

Международный этнический фестиваль "Музыки мира" уже пятый год организует Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. В предыдущие годы программа фестиваля проходила на парадном дворе Шереметевского дворца, в его экспозициях и концертном зале. В этом году событие прошло на площадке партнера фестиваля - культурного центра "Сердце". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, мультиплатформенного оператора Триколор и социальной сети "ВКонтакте".