В Санкт-Петербурге открылся фестиваль "Опера - всем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла на Соборной площади Петропавловской крепости IX Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем". Основными зрителями фестиваля, организованного при соблюдении мер безопасности из-за коронавируса, стали врачи больниц города.

"Девятый раз международный фестиваль "Опера - всем" дарит любителям музыки сильнейшие впечатления. Но сегодня это знак того, что культурная жизнь возвращается в наш город в полной мере, - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на видео-обращении, записанном для зрителей фестиваля. - В этом году его самыми почетными гостями стали герои нашего времени - врачи петербургских больниц. К сожалению, вирус не побежден, мы должны соблюдать определенные меры безопасности".

В свою очередь председатель комитета по культуре Эдуард Сухенко добавил, что фестиваль - это первое культурное событие, подготовленное городом для его жителей. "Сегодня, наверное, самый трудный день и самый светлый повод, потому что в Петербурге это первое культурное мероприятие, которое подготовлено ни федеральным театром, ни в связи с событиями федеральной значимости, а именно - городом и для горожан", - сказал Сухенко.

Директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак, выступая с приветственным словом, отметила, что проведение фестиваля было под угрозой отмены. "Роспотребнадзор и Наталья Башкатова пошли нам навстречу, поверили, что мы сможем принять ограниченное количество людей, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты, создать расстояние между зрителями и что мы сможем провести фестиваль на достойном уровне", - подчеркнула Стрижак.

Основным форматом проведения "Оперы - всем" в этом году стали онлайн-трансляции. Как отметил Александр Беглов, площади и парки города стали лучшей декорацией к постановкам самых известных опер всех времен. "Благодаря современным технологиям эту красоту, великую музыку и великую архитектуру видит весь мир", - сказал Беглов.

Опера Мусоргского "Борис Годунов"

В основе либретто трагедии "Борис Годунов" - текст Александра Пушкина. Как рассказал директор фестиваля Виктор Высоцкий, стержень оперы - три монолога царя Бориса, которые раскрывают конфликт державного властелина и его совести, а также главную концепцию "народной драмы" - человек не легитимен, если у него не чиста совесть.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Вадим Милков-Товстоногов, художником-постановщиком - Юлия Гальцова; балетмейстером - Константин Чувашев.

Как отметил дирижер оперы, музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, постановка - редакция, которую придумал сам композитор. "К ней мы добавили так называемый польский акт между четвертой и пятой картинами", - сказал Мастранджело.

Музыкальная драма Мусоргского на фоне Петропавловского собора звучит в исполнении оркестра театра "Мюзик-Холл" "Северная Симфония", а также хора театра. Главные партии исполняют солисты Мариинского театра Виталий Янковский и Николай Гассиев, солистка театра "Мюзик-холл" Елизавета Михайлова и другие.

По словам Высоцкого, опера "Борис Годунов" впервые "вышла на улицу" 20 лет назад и была представлена на Соборной площади московского Кремля, когда Валерий Гергиев открывал Пасхальный фестиваль. "Сегодня мы исполняем оперу на Соборной площади Петропавловской крепости, реализуя некую мистическую связь двух соборных площадей, двух столиц - древней и новой", - добавил Высоцкий, выступая перед началом оперы.

О других постановках фестиваля

Фестиваль "Опера - всем" продолжится 12 августа исполнением оперы Александра Даргомыжского "Русалка" на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом. 16 августа на площади Растрелли на фоне Смольного собора прозвучит опера "Капулети и Монтекки" итальянского композитора Винченцо Беллини. Завершится фестиваль 22 августа показом оперы Вольфганга Моцарта "Волшебная флейта" на Парадном плацу Екатерининского дворца государственного музея-заповедника "Царское Село".

Прямые трансляции постановок пройдут на телеканале "Санкт-Петербург", портале Министерства культуры РФ "Культура.РФ", на общероссийском канале "Все ТВ" цифрового видеосервиса Wink и сайте театра "Мюзик-Холл".