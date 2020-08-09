Театр на Таганке открывается для зрителя спектаклем "Белый шум"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский театр на Таганке представит "Белый шум" - первый после перерыва спектакль для зрителя в рамках проекта "Репетиции 2020", сообщила пресс-служба театра.

"Мы больше месяца уже репетируем на нескольких сценах параллельно, в театре каждый день с утра до вечера, поэтому вся эта история с карантином и пандемией из сегодняшнего дня кажется такой далекой <...>. Но понимаем, что для зрителя не так. И в это воскресенье, 9 августа, он впервые переступит порог нашего театра, а быть может, театра вообще. Мы открываемся одни из первых", - сказала ТАСС директор театра Ирина Апексимова.

Спектакль "Белый шум" основан на пьесе Олега Михайлова. По сюжету главный герой - известный радиоведущий, политический обозреватель, работает в пропагандистском ресурсе. Он встает перед выбором, каким образом вести себя в мире подлости, предательства и лицемерия, при этом сохраняя свою позицию и достоинство.

Проект "Репетиции" проводится с 2015 года. Он представляет собой режиссерскую лабораторию, цель которой знакомство с молодыми режиссерами и поиск дальнейшего пути развития Театра на Таганке.

По словам Апексимовой, театр очень ждет встречи со зрителем и тщательно к ней подготовился. "Если кратко, приняли все меры для того, чтобы зрители себя ощущали счастливыми и в абсолютной безопасности", - отметила директор театра, добавив, что все билеты на спектакль проданы очень давно.

Другие спектакли проекта

В рамках проекта "Репетиции 2020" в течение августа также состоятся показы спектаклей "Фандорин", "Кролики и удавы" и "Капитал".

"Фандорин, поставленный Александром Созоновым по книге Бориса Акунина "Весь мир - театр", будет показан 16 августа.

"Если говорить о жанре, то это антидетектив, где нарушены все правила и мотивы персонажей. И это поэма о любви к такому жуткому, кровавому, разъедающему всю душу умного человека явлению мира, как театр, - цитируют слова режиссера в пресс-службе. - И это комедия, потому что все у наблюдательного Акунина легко и остроумно, а главное заканчивается самым невероятным образом".

19 августа зрители смогут увидеть постановку "Кролики и удавы" по одноименной повести Фазиля Искандера о позднесоветской эпохе. А 24 августа пройдет показ спектакля-трилогии "Капитал", в основу которого режиссер Надежда Кубайлат положила труд Карла Маркса "Капитал", а также "Происхождение видов" Чарльза Дарвина.