МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Выставка-фестиваль "всегда кроме когда нет" открывается в Музее Москвы в воскресенье. Она объединила 85 проектов участников школы для подростков "Каскад. Проект как метод" и выстроена по принципу лабиринта, сообщает пресс-служба музея.

На протяжении учебного года участники школы "Каскад. Проект как метод" работали на трех выставочных площадках Москвы - Музей Москвы, галерея современного искусства "Триумф", галерея Ground Solyanka. В результате они вместе с художниками и кураторами создали свои собственные проекты.

"Тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи займут "Красный зал" Музея Москвы. Среди них рассказ о репрессированном дедушке, инсталляция о страхах москвичей, проект "Скамья", рассказывающий о ксенофобии, разговор с бюстом Ленина на тему того, как быть с историческим прошлым, исследование экстремальных увлечений подростков, комната хрущевки и объект "Божьи дети" - о красоте всех людей", - сказали в пресс-службе.

В ходе обучения участники разделились на 15 групп - выставка состоит из 15 разделов, совпадающих с их названиями. Это "Искусство действия", "Инсталляция", "Art & Language", "Звуковая среда", "Digital", "Скульптура и графика", "Музейный город" и другие. Экспозиция устроена по принципу лабиринта с прозрачными стенами и несколькими входами. В музее говорят, что несколько одинаковых входов и разветвленная сеть туннелей с тупиками создадут иллюзию хаотичного передвижения.

Вместе с ребятами над проектами работали художники Антонина Баевер, Александр Образумов, Ганна Зубкова, композитор, саунд-дизайнер Максим Сергеев, кураторы Анна Титовец, Ольга Широкоступ, проектировщик Матвей Осколков-Ценципер, архитектор Наталья Зайченко и другие эксперты. Вход на выставку будет свободным для подростков и молодых людей до 21 года.

Мир глазами подростка

"Подростки - самая перспективная и одновременно самая сложная аудитория. Они требовательны по отношению к окружающему миру и абсолютно не терпят фальши. Важно, чтобы музей стал для них комфортным пространством, открытым для их творческой самореализации", - сказала ТАСС генеральный директор Музея Москва Анна Трапкова.

Именно поэтому музей объединился с кураторами из подростковой проектной школы для создания такого образовательного трека, продолжила она. "Это сотрудничество направлено на то, чтобы открыть музей для подростков. И одновременно чтобы музей открылся навстречу их размышлениям о себе, о городе, в том числе и о музее. Итогом этого партнерства стала выставка "Каскада", двустороннего эксперимента ребят и музея", - заключила собеседница агентства.

Это уже второй фестиваль проектной школы для подростков, целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города. Выставка прошлого года состоялась в галерее современного искусства "Триумф", где были показаны работы более 100 подростков - выпускников школы. В этом году в отчетной выставке принимают участие 180 молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет.