Народный артист России Евгений Князев отмечает юбилей

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ректору Театрального института имени Щукина, актеру театра и кино, народному артисту РФ Евгению Князеву в воскресенье исполняется 65 лет, однако массовых торжеств по данному поводу не предвидится: в условиях борьбы с COVID-19 артист решил ограничиться "посиделками" в узком семейном кругу. Об этом он сам сообщил ТАСС.

"Спрашиваете, как я буду отмечать? Никак. На фоне коронавирусной пандемии было бы, по крайней мере, неразумно затевать массовое торжество, а в силу санитарных мер и попросту невозможно. Так что сижу на даче, где и соберемся узким семейным кругом, буду рад, если дочери приедут и будут рядом".

Театральная семья

Евгений Князев в 1982 году окончил Щукинское училище и был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где служит по сей день. Супруга - Елена Дунаева (дочь театрального режиссера Александра Дунаева - прим. ТАСС) - доктор искусствоведения, заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института им. Бориса Щукина; дочери - Александра (кандидат искусствоведения) и Анастасия (актриса и режиссер).

Своей семьей с полным правом считает Князев также студентов и выпускников Театрального института им. Бориса Щукина, где с 1994 года является преподавателем, а с 2003 года - ректором.

"В этом году из-за коронавируса наши выпускники не смогли доиграть дипломные спектакли, не сумели показаться в театрах, чтобы устроиться на работу. А мы не смогли устроить им праздник вручения дипломов", - заявил Князев.

"Желаю всему человечеству справиться с этим злосчастным коронавирусом. Горжусь врачами, нашими властями, которые сделали все, чтобы предотвратить массовость заболевания. Ограничительные меры были оправданно жесткими", - отметил артист. "Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, но этот процесс проходит нелегко и вызывает массу вопросов", - сказал он.

"Не успели мы обрадоваться, что Вахтанговский театр с 22 по 30 августа едет на гастроли в Новокузнецк и Кемерово, как эти гастроли отменили в связи с ростом заболеваемости в регионе коронавирусной инфекцией. Настроение снова пошло на спад", - поделился юбиляр.

Он сообщил, что сбор труппы в Вахтанговском театре назначен на 14 сентября. А 15 сентября Театр Вахтангова предполагает открыть юбилейный, 100-й сезон, в этот день будет показан "Царь Эдип" в постановке худрука вахтанговцев Римаса Туминаса, одну из главных ролей в спектакле играет Евгений Князев.

Жизнь после пандемии

Всего же, по словам актера, он занят в шести спектаклях текущего репертуара. В их числе, в частности, "Маскарад" и "Улыбнись нам, Господи" (оба спектакля в постановке Римаса Туминаса), а также "Посвящение Еве" (режиссер Сергей Голомазов), "Анна Каренина" (в постановке Анжелики Холиной) и "Суббота, воскресенье, понедельник" (режиссер Лука де Фуско). "Надеюсь, что новые театральные проекты тоже будут", - сказал Князев.

Он также добавил, что достаточно востребован в кино и на телевидении. "Сам я не веду подсчетов своих фильмов, но, как пишут в прессе, их количество перевалило уже за шесть десятков, наверное, так оно и есть", - согласился актер. "Вот недавно смотрел по телевизору "Графиню Шереметеву", вспомнил, что и я там снимался", - улыбнулся он. Среди наиболее заметных работ с участием Князева - фильмы "Работа над ошибками", "Побег", "Путешествие с домашними животными", сериалы "Пятый ангел", "Маросейка, 12", "Вольф Мессинг. Видевший сквозь время", "Однажды в Ростове".

"Благодарю судьбу за мою жизнь, хочу еще прожить", - признался юбиляр. А в качестве дополнения предрек, подобно своему герою Вольфу Мессингу: "Все будет хорошо. Человечеству удастся выжить. Люди будут, работа будет, кино и театр тоже будут".