Ректор Щукинского училища назвал конкурс на место в 2020 году рекордным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Преподаватели Театрального института им. Щукина в рамках приемной кампании 2020 года, проведенной онлайн, отсмотрели на тысячу заявок больше, чем обычно. Таким образом, конкурс на место в вузе стал рекордным, сообщил его ректор Евгений Князев.

"Подключились все наши преподаватели, дружно просмотрели и оценили более 4 500 видео, присланных на первый тур. <...> Конкурс был огромный. <...> Угадали мы с выбором или нет - узнаем скоро. А если говорить о цифрах, то обычно на первый тур мы получали 3 000-3 500 заявок, то есть в этом году у нас рекорд. И это на 13 бюджетных мест!" - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

По его словам, помимо 13 бюджетных мест, 13 человек поступили по целевому набору от Тулы, Калуги и Якутии. На платной основе обучения предусмотрено 40 мест.

Князев отметил, что многие из тех педагогов, кто сперва скептически смотрел на новые технологии, неплохо их освоили. Он рассказал, что на втором этапе кампании мастера Кирилл Пирогов и Михаил Симаков отправляли абитуриентам дополнительные задания, общались с ними по видеосвязи.

Ректор вуза сообщил, что на очном прослушивании в Москве были прослушаны 85 человек со всей страны, прошедших первые два тура. "Мы строго следовали всем правилам: три потока развели по времени, были маски, санитайзеры и измерение температуры", - поделился он.

Князев выразил надежду, что режим работы училища в новом учебном году будет традиционным, так как трудно проводить обучение без живого общения, личного контакта педагога и ученика. Ректор вуза добавил, что из-за пандемии в программе появится новый предмет. "Будем учить студентов снимать свои лучшие выступления, собирать видеовизитки и портфолио, которые можно отправлять руководителям театров, режиссерам".