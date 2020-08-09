Театр на Таганке представил первый спектакль для зрителя в рамках проекта "Репетиции 2020"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский театр на Таганке открылся для зрителя после перерыва, случившегося из-за распространения коронавирусной инфекции. Состоялся показ первого спектакля в рамках проекта "Репетиции 2020" - "Белый шум", передает корреспондент ТАСС.

Действие эскиза разворачивается вокруг сотрудников радиостанции, которая преподносит позитивную повестку. Режиссер Галина Полищук в разговоре с ТАСС поделилась, что проблематика пьесы связана с ее личным опытом работы, когда она сама была втянута в политическую драму.

Полищук отметила, что если данный эскиз получит возможность быть реализованным на сцене уже в качестве полноценного спектакля, ему потребуется доработка. "Это мой первый эскиз. Для меня был шок, что можно за семь дней сделать спектакль. Театр очень готов к этому, очень оснащен. Свет, звук, актеры - все готовы к такому режиму работы", - рассказала она.

По словам директора театра Ирины Апексимовой, проект "Репетиции" проводится пятый год. За это время многие эскизы получили воплощение на сцене Театра на Таганке. Это в том числе "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", который был удостоен трех премий "Золотая маска". "Золотой дракон", "Старший сын" - все родилось из эскизов. Этот проект нам дает много хороших режиссеров и интересных спектаклей", - сказала Апексимова.

О других эскизах

В рамках проекта "Репетиции 2020" в течение августа также состоятся показы спектаклей "Фандорин", "Кролики и удавы" и "Капитал".

"Фандорин", поставленный Александром Созоновым по книге Бориса Акунина "Весь мир - театр", будет показан 16 августа. Затем 19 августа зрители смогут увидеть постановку "Кролики и удавы" по одноименной повести Фазиля Искандера о позднесоветской эпохе. А 24 августа пройдет показ спектакля-трилогии "Капитал", в основу которого режиссер Надежда Кубайлат положила труд Карла Маркса "Капитал", а также "Происхождение видов" Чарльза Дарвина.

О проекте

Режиссерская лаборатория "Репетиции" проводится с 2015 года, ее цель - знакомство с молодыми режиссерами и поиск дальнейшего пути развития Театра на Таганке. Участники проекта в течение семи дней готовят эскизы спектаклей, которые затем показываются один раз.

Спектакль "Белый шум" поставила Галина Полищук по пьесе Олега Михайлова. Режиссер в 2002 году окончила ГИТИС, курс Бориса Юхананова. Поставила более 30 спектаклей в России и за рубежом.