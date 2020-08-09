На Кипре открылся фестиваль анимационного кино с участием картин мастеров из России

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль анимационного кино под названием Countryside Animafest Cyprus - Views of the World открылся в воскресенье в горной деревне Саламиу на юго-западе Кипра. В конкурсную программу кинофорума включено 55 короткометражных фильмов, в том числе картины мультипликаторов из России.

В день открытия фестиваля у зрителей была возможность увидеть 25 киноработ, среди них - фильмы нескольких аниматоров из РФ, а также российских соотечественников, проживающих за рубежом. Это картины "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Соседи" Валентины Архиповой, произведенные екатеринбургской студией Ural Cinema, The Swamp Веры Вьюгиной, снятая Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С. А. Герасимова, и Wolfrid's Wish Анны Рыжковой, созданная на базе Колледжа Шеридан в канадской провинции Онтарио. Все они были представлены в программе конкурса детских фильмов.

В рамках международного конкурса была показана картина Alphabets Heaven - Comte Натальи Рысс - российского аниматора, которая сейчас проживает в Израиле.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Йоргос Цангарис, из-за пандемии нынешний кинофорум проводится без выставок и мастер-класоов, а также без участия гостей из-за рубежа.

"Тем не менее программы [фестиваля] по-прежнему остаются высококачественными, в них включены картины, произведенные на Кипре и во всем мире, созданные признанными мастерами и подающими надежды талантами. Программы охватывают широкий спектр жанров, тем и технологий - от классического анимационного кино до напряженных экспериментов", - отметил он.

Фестиваль продлится до 12 августа. Зрителям международного конкурса еще предстоит увидеть такие значимые работы российских аниматоров, как "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита, "Дочь" Дарьи Кащеевой, "Селезень, веревочка и желудь" Алины Титоренко и "Мой галактический двойник Галактион" Саши Свирского.