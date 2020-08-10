Фирма "Мелодия" издала симфонические опусы Гии Канчели к 85-летию со дня его рождения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" издала в цифровом формате симфонические опусы грузинского композитора Гии Канчели к 85-летию со дня его рождения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"К 85-летию со дня рождения выдающегося грузинского композитора, известного миллионам людей по музыке к фильмам Георгия Данелии и спектаклям Роберта Стуруа, "Мелодия" издает в цифровом формате его симфонические опусы", - рассказали в пресс-службе. В издании использованы аннотации композитора Альфреда Шнитке и музыковеда Гиви Орджоникидзе, написанные специально для грампластинок "Мелодии".

"Мимино", "Не горюй!", "Кин-дза-дза", "Ханума", "Кавказский меловой круг". С этими фильмами и спектаклями, с неувядаемым экранным обаянием Вахтанга Кикабидзе ассоциируется у большинства имя Гии Канчели. Между тем более полувека композитор работал в академическом жанре. Семь его симфоний, написанных в период с 1967 по 1986 год, - уникальное явление в пространстве советской музыки конца XX столетия. К сожалению, в архиве "Мелодии" сохранились записи только четырех симфоний", - отметили в компании, добавив, что запись первой симфонии утеряна, а вторую и седьмую "Мелодия" не записывала.

Симфонии Гии Канчели, записанные в период с 1978 по 1981 год, исполняет Государственный симфонический оркестр Грузинской ССР под управлением Джансуга Кахидзе. Третья и шестая симфонии записаны с участием солистов - тенора Гамлета Гонашвили, альтистов Арчила Харадзе и Гии Чадунели. "Третья симфония с участием певца-солиста - своеобразный монумент многовековой традиции грузинского хорового пения. Четвертая посвящена Микеланджело Буонаротти; в ней композитор впервые обратился к философской антиномии "вечное - преходящее". Пятая симфония, посвященная памяти родителей Канчели, продолжает мемориальную линию, но выделяется пронзительной исповедальностью высказывания. Шестая симфония, написанная по заказу лейпцигского оркестра Гевандхауз и с триумфом прозвучавшая на многих сценах Европы, сочетает монументальность драматургии с монолитным единством образно-звукового пространства", - рассказали в "Мелодии".

Издания доступны с 10 августа на площадках Apple Music, YouTube и других, добавили в пресс-службе.

Гия Канчели - народный артист Грузии и СССР, был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии (1930-2019). В их числе такие киноленты Данелии, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986). Легендарный композитор умер 2 октября 2019 года в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни.