Выставки проекта "Искусство быть" пройдут в Москве, Краснодаре и Выксе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставки в рамках инклюзивного проекта "Искусство быть" состоятся в 2020-2021 годах в Москве, Краснодаре и Выксе. На каждой из площадок будут представлены экспозиции на отдельную тему, состав участников также будет меняться, сообщает пресс-служба организаторов выставки в понедельник.

"В 2020-2021 годах выставки проекта пройдут в трех города: Выкса, Краснодар и Москва", - говорится в сообщении. Первая выставка, темой которой станет "Искусство быть вместе", откроется в Музей истории Выксунского металлургического завода 15 сентября и продлится до 28 октября включительно. Выставка в Краснодаре запланирована на ноябрь-декабрь этого года, а в Москве - на март 2021 года.

В пресс-службе напомнили, что традиционно выставки предваряет открытый конкурс, направленный на приобщение художников к заявленной проблематике. В состав жюри в этом сезоне вошли: куратор центра современного искусства "Типография" Елена Ищенко, директор Музея истории ВМЗ Андрей Цыпляев, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина и другие эксперты.

На выставке в Выксе будут представлены 12 конкурсных проектов, созданных художниками Машей Сомик и Сашей Виноградовой, Владимиром Селезневым, Маркусом Мартиновичем, арт-группой "Никаких оправданий", Вероникой Павленко и студией "Особые художники" и другими.

Посетители увидят интерактивные инсталляции, видеоарт, медиаобъекты, тактильные и звуковые произведения и не только. В рамках проекта запланирована параллельная программа.

Кураторами выставки выступают искусствовед, специалист отдела стратегических проектов Государственного центра современного искусства, Пушкинского музея Лариса Гринберг, культуролог Надежда Гура, эксперты благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим" Ирина Скуратовская и Юлия Прилепская. Проект реализуется победителем конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" благотворительного фонда Владимира Потанина. Выставка в Выксе осуществляется при организационной поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие".