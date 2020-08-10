Театр "Геликон-опера" откроется 8 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский театр "Геликон-опера" откроется для публики 8 сентября премьерой оперы Александра Даргомыжского "Каменный гость". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба театра.

Сбор столичной труппы намечен на 17 августа. "Наконец, впервые после вынужденной изоляции весь коллектив "Геликона" соберется в здании театра на Большой Никитской, а вскоре произойдет долгожданное событие и для зрителей, и для геликоновцев - 8 сентября театр распахнет двери после полугодового перерыва, связанного с пандемией, и откроет новый сезон премьерой оперы Даргомыжского "Каменный гость", - сообщили в театре.

Предполагается, что на встрече 17 августа руководство расскажет о планах на сезон и условиях, в которых театр будет функционировать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора о работе организаций культуры. Вместо традиционного для первой встречи "геликоновцев" после отпуска конкурса кулинарных талантов "Гели-Food" пройдет состязание на лучшее средство индивидуальной защиты "Гели-Health". "Как всегда, будут призы и сюрпризы", - отметили в пресс-службе.

Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Согласно опубликованным рекомендациям Роспотребнадзора, из репертуаров театров должны быть исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами. А артисты и музыканты оркестра должны будут находиться друг от друга на расстоянии от 1,5 до 4 м.

Опера "Каменный гость" по одноименной пьесе Александра Пушкина из цикла "Маленькие трагедии" была впервые поставлена на сцене в 1872 году. Александр Даргомыжский (1813-1869) не успел завершить произведение, и оперу по авторским эскизам дописал Цезарь Кюи.