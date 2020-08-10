Отреставрированную версию "Иглы" с Виктором Цоем покажут в кинотеатрах с 15 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Показы отреставрированной версии фильма "Игла" с Виктором Цоем в главной роли и короткометражки о русском роке "Йя-Хха" режиссера Рашида Нугманова начнутся в день памяти музыканта 15 августа. Об этом ТАСС сообщили в сети кинотеатров "Каро".

"Проект КАРО.Арт представляет эксклюзивные показы отреставрированной версии фильма "Игла" и документального короткометражного фильма о русском роке "Йя-Хха". Показы пройдут с 15 августа в кинотеатрах "Каро" в Москве и в самарском кинотеатре "Каро 8 Московский", для которого это будет первый эксклюзивный проект после снятия ограничений", - рассказали в сети.

Показы будут проходить в формате сдвоенных сеансов. Сначала гости увидят короткометражку "Йя-Хха", в которой снялись Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк Науменко и другие участники питерского рок-клуба. Она впервые демонстрируется на большом экране. Вторым сеансом пойдет отреставрированная версия картины "Игла", которая вышла в 1989 году и стала лидером советского проката. На показе в московском киноцентре "Октябрь", который состоится в День памяти Виктора Цоя, фильмы представит зрителям режиссер Рашид Нугманов в режиме онлайн.

"Многие считают "Йя-Хха" документальным фильмом, а между тем, в ней только два документальных кадра, все остальное - постановка. Это тот самый стиль, который в 80-х назовут "мокументари" - то есть "постановка", прикидывающаяся "документалкой", этот стиль я почерпнул из принципа Дзиги Вертова "жизнь врасплох" и просто перенес его из документального в игровое кино. А вот "Игла" - это полноценный документальный фильм о том, как мы с Виктором (Цоем), Петром Мамоновым и всеми остальными друзьями играем в "большое кино" по заданному не нами сценарию. И мы переворачиваем все с ног на голову, к большому удовольствию зрителей и самих себя, и к расстройству амбициозных сценаристов", - поделился Нугманов, чьи слова привели в пресс-службе.

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Музыкант погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу.