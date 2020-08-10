Фестиваль дебютного кино в Петербурге пройдет онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Первый Международный фестиваль дебютного кино на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге перенесен в этом году в онлайн-формат из-за ограничений в связи с пандемией. Смотр будет проходить с 14 по 28 августа, несколько спецпоказов состоятся под открытым небом, сообщили в понедельник организаторы.

"Фестиваль-2020 должен был стать большим слетом любителей кино и профессионалов международной киноиндустрии, которые смогли бы показать и рассказать аудитории нашего острова о другом, новом и неочевидном кино. Но жизнь внесла коррективы и в наш сценарий. Мы решили, что фестиваль все же состоится в этом непривычном для нас формате и хотя бы частично выполнит свою задачу - донести до зрителя те фильмы, которые далеко не всегда попадают в поле зрения больших прокатчиков", - говорится в обращении устроителей.

В конкурсе полного метра участвуют девять картин из Китая, Колумбии, Восточной и Западной Европы, России, Канады и США, включая фильм, снятый представителем коренных народов Америки на языке чинук-вава. В конкурсе короткого метра - 24 фильма, среди которых документальные, экспериментальные и игровые работы. В рамках конкурсной программы состоятся две мировые премьеры: дебютного полного метра Саши Воронова "Мама, я подружилась с призраками" и документальной короткометражки Валентины Бек "Вести с того света" о писателе Юрии Мамлееве и его жене Марии. Международное жюри, в состав которого вошли режиссеры из Германии, Португалии, России и Швеции, будет оценивать фильмы дистанционно.

Картины конкурсной программы, а также фильмы членов жюри и некоторые внеконкурсные работы будут показаны онлайн на платформе Nonfiction film, специализирующейся на документальном кино. Их можно арендовать на 48 часов, стоимость аренды - от 100 рублей, при этом во время просмотра фильм можно запускать неограниченное число раз на разных устройствах. Все средства от онлайн-просмотров будут направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию "Ночлежка". Кроме того, с 17 по 22 августа на главной сцене острова Новая Голландия пройдут несколько специальных бесплатных показов, их расписание пока уточняется.

Победитель полнометражного конкурса получит гран-при - €15 тыс., обладатель приза жюри - €10 тыс. В короткометражном конкурсе предусмотрены три равноценных приза по €5 тыс.

Запуск Международного фестиваля дебютного кино состоялся в 2019 году, он был отмечен масштабным трехдневным превью, в течение которого остров посетили более 55 тыс. человек. Команду фестиваля возглавляет продюсер Александр Роднянский, его программным директором является Алексей Артамонов, программу короткого метра курирует Андрей Карташов. Фестиваль организован силами команды проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".