"Мулан" выйдет в российский прокат 4 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фильм "Мулан", мировая премьера которого откладывалась несколько раз из-за пандемии, выйдет в российский прокат 4 сентября. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании Disney.

"Выход в широкий кинотеатральный прокат захватывающего приключения Disney "Мулан" в России состоится 4 сентября (пятница) 2020 года", - сообщили в компании.

Ранее создатели сообщили о том, что мировая премьера картины состоится на онлайн-платформе Disney+ 4 сентября. В тех странах, где сервис еще не запущен, в частности в России, фильм покажут в кинотеатрах.

Приключенческая драма "Мулан" Ники Каро основана на одноименном мультфильме Disney, который вышел в 1998 году. Изначально фильм должен был выйти в марте, но пандемия коронавируса, из-за которой закрылись кинотеатры по всему миру, помешала этим планам.

Картина расскажет о старшей дочери заслуженного воина, которая решает вступить в ряды армии вместо больного отца. Поводом к этому служит указ китайского императора о том, что все семьи должны отправить служить по одному человеку, чтобы защитить страну от северных захватчиков. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.

Также Disney анонсировал прокат фантастического боевика "Новые мутанты". Он выйдет 10 сентября.