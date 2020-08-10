{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стала известна дата выхода нового сезона "Фарго"

Изначально четвертый сезон должен был стартовать весной, однако его не успели доснять из-за пандемии
' Rotten Tomatoes TV/YouTube'

Премьера четвертого сезона сериала "Фарго" состоится 27 сентября. Как сообщает The Hollywood Reporter, в этот день выйдет сразу две серии. 

Всего в четвертом сезоне будет 11 серий, отмечает издание. 

Ранее выход новых серий был запланирован на весну, однако из-за пандемии коронавируса в марте пришлось прекратить съемки. Теперь, как ожидается, съемки завершатся в августе.

В четвертом сезоне "Фарго" играют Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли и Тимоти Олифант. Действие происходит в Канзасе в 1950-е годы и разворачивается вокруг борьбы двух криминальных синдикатов.

Теги
США
Театр "Геликон-опера" откроется 8 сентября
Первым спектаклем после открытия будет премьера оперы Александра Даргомыжского "Каменный гость"
Читать полностью