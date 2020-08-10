Стала известна дата выхода нового сезона "Фарго"

Премьера четвертого сезона сериала "Фарго" состоится 27 сентября. Как сообщает The Hollywood Reporter, в этот день выйдет сразу две серии.

Всего в четвертом сезоне будет 11 серий, отмечает издание.

Ранее выход новых серий был запланирован на весну, однако из-за пандемии коронавируса в марте пришлось прекратить съемки. Теперь, как ожидается, съемки завершатся в августе.

В четвертом сезоне "Фарго" играют Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли и Тимоти Олифант. Действие происходит в Канзасе в 1950-е годы и разворачивается вокруг борьбы двух криминальных синдикатов.