Власти Петербурга рассчитывают провести культурный форум в традиционном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовятся провести Международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, в традиционном формате, если будет позволять эпидемическая ситуация. Об этом заявил в понедельник губернатор города Александр Беглов в своем радиообращении на "Радио России - Санкт-Петербург".

"Главным культурным событием осени, по традиции, станет Санкт-Петербургский международный культурный форум. Готовимся провести его в традиционном формате. Надеемся, что эпидемическая ситуация это позволит", - сказал глава города.

Ранее сообщалось, что девятый по счету Санкт-Петербургский международный культурный форум будет посвящен теме взаимосвязи культуры и цивилизации. В этом году почетный статус "Страна-гость" присвоен Франции и Азербайджану. Специальным гостем форума будет Германия, что, как предполагается, станет знаковым событием в рамках Года Германии в России в 2020-2021 годах.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга. Форум 2019 года проходил с 14 по 16 ноября, он был посвящен теме "Культурные коды в условиях глобализации". Участниками VIII Петербургского международного культурного форума стали 40,3 тыс. человек.