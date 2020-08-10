Власти Самарской области планируют начать театральный сезон в регионе с 1 сентября

ТАСС, 10 августа. Власти Самарской области приняли решение начать театральный и концертный сезон для зрителей с 1 сентября при условии заполняемости залов не более чем на 50%, сообщается в понедельник на сайте правительства.

"Областной минкульт внес предложение разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа и с 1 сентября начать сезон для зрителей, учитывая необходимость социального дистанцирования (1,5 м) и заполняемость залов не более 50% посадочных мест. Штаб поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, репетиции в театрах уже идут. Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, чтобы понимать, как правильно организовать процесс, нужно уже в августе провести прогонные спектакли и отработать процедуру прохода и рассадки зрителей. Также члены штаба рассмотрели возможность провести в конце августа традиционное мероприятие на самарской набережной - "Волгафест" - в этом году - в формате ярмарки культурных проектов.

По данным оперштаба, 10 августа в регионе подтверждены 50 случаев новой коронавирусной инфекции, всего зафиксировано 7272 случая коронавируса. Умерли 107 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 3,35 (по стране - 10,27). Выздоровели больше половины пациентов - 5472.