Оркестр Мариинки выступил с концертом в Великом Новгороде перед медиками и волонтерами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева выступил на сцене уличного театра "Садко" в Великом Новгороде вечером в понедельник. Зрителями концерта стали новгородские медики и волонтеры, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Новгородской области.

"Это был действительно праздник души, праздник, которого уже давно у нас не было. Сегодня здесь были наши коллеги, наши медицинские работники, которые были на передовой - не только в городе, но и в области - кто смог, тот приехал [на концерт]. Но некоторые до сих пор остались на своем "боевом посту", поэтому, я думаю, что коллеги передадут все те эмоции, которые сегодня были. От имени всех медицинских работников, всех моих коллег хочу сказать огромное спасибо организаторам такого концерта, Валерию Гергиеву с его блистательными исполнителями", - сказала журналистам после завершения концертной программы министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

Произведения в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра в зрительном зале под открытым небом услышали новгородские медики, а также волонтеры, которые оказывают помощь и поддержку жителям области в период пандемии. Также выступление оркестр транслировали на местном телеканале и в социальных сетях.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, в рамках тура, который продлится до 20 августа, артисты проедут по маршруту Московского пасхального фестиваля и посетят города-герои и города воинской славы, а также побывают на родине и местах творчества великих русских композиторов.

Московский пасхальный фестиваль - крупнейший музыкальный форум России, организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году при поддержке президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.