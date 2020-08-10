Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинки начали гастроли по регионам России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Как сообщается в понедельник на официальной странице театра "ВКонтакте", серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

"Серия концертов, приуроченная к 75-летию Великой Победы, охватывает Великий Новгород, Тихвин, Орел и другие города, связанные с памятными страницами в истории войны. По словам Валерия Гергиева, выступления пройдут только в тех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка, а при подготовке тура были приняты все необходимые меры санитарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми событиями тура стали выступление в Твери, а также вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где прозвучала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь", с главными партиями в исполнении Екатерины Семенчук (Сантуцца), Нажмиддина Мавлянова (Туридду), Екатерины Сергеевой (Лола), Романа Бурденко (Альфио) и Елены Витман (Мама Лючия).

11 августа Брасс-ансамбль Мариинского театра под управлением Гергиева приедет в Тихвин, на родину Николая Римского-Корсакова, а 12 августа коллектив выступит в Орле.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты с соблюдением санитарных норм состоялись на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается по настоящее время. С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.