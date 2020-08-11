Литературный фестиваль Тихоокеанской России пройдет во Владивостоке на открытых площадках

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Третий фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет во Владивостоке 24-26 сентября частично на открытых площадках для соблюдения противопидемических рекомендаций, сообщили в вторник ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Пока мы рассматриваем в качестве основных локаций Адмиральский сквер и площадку перед театром Горького. Территории на свежем воздухе позволят легко обеспечить социальную дистанцию. Если к тому времени позволит ситуация, то будут и закрытые площадки, но в любом случае часть фестиваля пройдет на открытом воздухе", - сообщил представитель оргкомитета.

Он уточнил, что мероприятия будут проводиться с учетом санитарных требований, участников обеспечат средствами индивидуальной защиты. Основная идея фестиваля в этом году - поиск историко-культурного кода Дальнего Востока. Особое внимание уделят творчеству знаковой личности макрорегиона - путешественника, исследователя, писателя Владимира Арсеньева, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

В фестивале принимают участие писатели из центральной России и стран АТР. При условии возобновления авиасообщения с Японией на фестиваль планируется пригласить также Харуки Мураками и Рю Мураками. В рамках фестиваля планируются выездные мероприятия в города и районы Приморья, а кроме того - отдельный литературный проезд по муниципалитетам.

В этом году фестиваль "Литература Тихоокеанской России" проходит при поддержке правительства Приморского края, НКО "Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока". Организаторами фестиваля являются медиахолдинг PrimaMedia, интеллектуальный клуб "Культбригада" и Дальневосточное представительство фонда "Русский мир".

Это уже третий фестиваль, его изначально планировалось провести в мае, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отложить мероприятие. Впервые фестиваль прошел во Владивостоке 2018 году, в мае 2019 года он собрал более 3 тыс. гостей.