Выступления Гвердцители будут закрывать вечерние представления фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Певица Тамара Гвердцители выступит в финале вечерних представлений Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

"Как и каждый год, в финале фестиваля у нас будет выступать сводный оркестр, он будет состоять приблизительно из тысячи человек. Помимо сводного оркестра в этом году в финале у нас выступит Тамара Михайловна Гвердцители, она исполнит песню, которую пока мы будем держать в секрете. Эта музыкальная композиция тоже будет соответствовать основной теме фестиваля - "75 лет - окончание войны", - рассказал Маякин.

Гвердцители принимает участие в фестивале с 2015 года. В 2016 году в заключительном концерте она выступила в дуэте с постоянной гостьей "Спасской башни" - легендарной французской певицей Мирей Матьё. Звезды исполнили песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура "Вечная любовь".

В юбилейном для фестиваля 2017 году певица подарила публике песню "Зажгите свечи" (музыка и слова Сергея Кузнецова) в сопровождении сводного оркестра. Композиция была посвящена памяти первого музыкального руководителя фестиваля генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 2019 году, когда темой фестиваля являлось сольное исполнение, певица исполнила сразу несколько композиций - "Молитву" (слова и музыка Булата Окуджавы) и "Виват, король!" (слова Юрия Рыбчинского, музыка Геннадия Татарченко). Аккомпанировал народной артистке РФ Центральный военный оркестр Минобороны.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь.