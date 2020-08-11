В театре "Современник" прошла режиссерско-драматургическая лаборатория "Семь"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский театр "Современник" осуществил первый после карантина проект, которым стала режиссерско-драматургическая лаборатория "Семь", посвященная семерым основателям "Современника". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Лаборатория "Семь" - это первый проект театра после карантина. Вдохновением для него послужили судьбы семерых основателей "Современника" - Олега Ефремова, Олега Табакова, Галины Волчек, Евгения Евстигнеева, Лилии Толмачевой, Виктора Сергачева, Игоря Кваши. Почти 65 лет назад они, тогда еще юные воспитанники Школы-студии МХАТ (самому старшему из них - Олегу Ефремову - было 29 лет), создали новый театр - свободный от академизма, говорящий о проблемах современного человека на понятном ему языке", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, в основе лаборатории "Семь" попытка по-новому осмыслить наследие, традиции и художественный опыт "Современника" и понять, что такое "Современник" сегодня, в контексте бесконечно изменяющейся реальности - социальной, культурной, общечеловеческой.

Под управлением Дурненкова и Рыжакова

"В течение недели 20 молодых режиссеров и драматургов вместе с коллективом театра погружались в культурно-исторический контекст "оттепели" - парадоксальной и насыщенной эпохи, в которую родился "Современник". Куратором драматургической группы выступил известный драматург и сценарист Михаил Дурненков, режиссерской - худрук "Современника" Виктор Рыжаков", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках лаборатории прошла серия встреч со специалистами из разных областей науки и искусства. Среди них были, в частности, профессор Историко-архивного института и Школы-студии МХАТ Андрей Юрганов, заведующий кафедрой истории зарубежного театра РАТИ-ГИТИС Алексей Бартошевич, историк искусства Глеб Наприенко, руководитель Школы документального кино и театра Марина Разбежкина, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, главный редактор журнала "Знамя" Сергей Чупринин.

"Помимо встреч с экспертами в формате лекций и открытых дискуссий, участники лаборатории прошли серию драматургических мастер-классов. Они осваивали азы драматургического мастерства, учились работе с фактами и историческими документами, речевыми характеристиками персонажей, а также исследовали повестку современной драматургии. В последний день лаборатории режиссеры, драматурги и артисты обменивались своими идеями, обсуждали направления дальнейшей работы", - поделилась представитель пресс-службы.

Она сообщила, что вторая сессия лаборатории стартует уже зимой. Ее участники будут работать над эскизами спектаклей и делиться текстами своих пьес. Зрителю результаты лаборатории "Современник" представит весной, к 65-летию театра.

В 1956 году Олег Ефремов и другие выпускники Школы-студии МХАТ приняли участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Галина Волчек была выбрана труппой худруком. Виктор Рыжаков был назначен на пост художественного руководителя театра "Современник" 9 января после смерти Волчек 26 декабря 2019 года.