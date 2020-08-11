Второй сезон российского мультфильма "Тима и Тома" вышел на китайском аналоге YouTube

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьера второго сезона российского мультфильма для дошкольников "Тима и Тома" состоялась на китайском видеохостинге YouKu, который является аналогом YouTube, в России новые серии проекта покажут в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики" во вторник.

"Мы рады выходу долгожданного второго сезона и надеемся, что он достигнет таких же головокружительных успехов среди китайской аудитории, как и первый сезон. Всего нашей студией "Петербург" совместно с Alibaba Group будет создано 52 эпизода в технике 3D/2D по пять минут каждый. В России премьера второго сезона сериала "Тима и Тома" состоится в конце 2020 года", - рассказала продюсер анимационного проекта Альбина Мухаметзянова, чьи слова привели в пресс-службе.

ГК "Рики" является одним из лидеров отечественного анимационного рынка, в их портфель входят бренды "Смешарики", "Фиксики", "ПинКод", "Малышарики", "Тима и Тома". В 2019 году вместе с Alibaba Cultural Media and Entertainment Group они запустили производство второго сезона мультфильма "Тима и Тома" о приключениях неразлучных друзей - бегемотика и слоненка. Компании произвели 26 эпизодов на китайском и английском языках.

Еженедельно на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu, который является частью холдинга Alibaba, будет выходить по восемь серий проекта. Впервые мультфильм показали на этой платформе в 2018 году. Первые 13 серий за стартовый день собрали рекордные для российского сериала 12 млн просмотров. Сегодня эта отметка превышает 2 млрд.