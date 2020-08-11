Премьер Мариинского театра поставит спектакль с воспитанниками "Сириуса" в Сочи

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Воспитанники образовательного центра "Сириус" под руководством премьера Мариинского театра Игоря Колба и экспертов Московской государственной академии хореографии примут участие в балетной постановке. Представление будет организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщила во вторник ТАСС руководитель центра Елена Шмелева.

С июня образовательный центр "Сириус" начал принимать первых школьников, соблюдая при этом все меры по обеспечению безопасности и здоровья детей. По словам руководителя "Сириуса", на очную программу по хореографии, которая стартовала в августе, приехали дети из Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Пермского хореографического колледжа и Академии танца Бориса Эйфмана.

"К концу программы ее руководитель - премьер Мариинского театра Игорь Колб поставит с молодыми танцорами спектакль. Вместе с командой ведущих педагогов он подготовит ребят к большой сцене, это будет первый в России проект такого масштаба. Специально для спектакля в Центре установят 20-метровые плазменные панели и светодиодные кулисы, дети попадут в абсолютно эксклюзивную обстановку. Этот выдающийся проект мы сможем воплотить даже с соблюдением самых жестких мер и рекомендаций Роспотребнадзора", - рассказала Шмелева.

По ее словам, очные летние программы по хореографии - это уникальная возможность для молодых танцоров первыми в России войти в профессиональную форму после перерыва во время пандемии, когда им были доступны только домашние тренировки.

"На каждую очную программу мы приглашаем почетных преподавателей из Московской государственной академии хореографии, которые аккуратно вводят участников в интенсивные занятия по классическому танцу, чтобы избежать травм, дают уникальные советы и знания. Только после этого возможна отработка репертуара, народно-сценического и историко-бытового танца", - заметила Шмелева.

Музыкальное искусство

Возобновились в "Сириусе" и очные программы по музыкально-исполнительскому искусству. Однако обучение в данном направлении в период самоизоляции не останавливалось. "Сириус" запустил дистанционный дополнительный модуль к очной образовательной программе, благодаря которой школьники, оставаясь дома, смогли продолжить учебу.

"Под каждого участника, отобранного на программы апреля, мая, июня, июля, был разработан курс из пяти занятий по каждой специальности. По рекомендациям наших педагогов они разучили и отработали материал, поработали над ошибками. Это сильно помогло в очных занятиях, ведь с марта у детей не было практики, кроме самостоятельной работы дома, на тех инструментах, которые у них есть. В июле и августе дети приехали на интенсивную профильную программу в центр", - рассказала Шмелева.

Она пояснила, что благодаря дистанционному модулю дети приехали на очную программу уже подготовленными. Учебная программа включает в себя занятия по музыкальной композиции с известным композитором и заслуженным деятелем искусств России Игорем Рогалевым, а также лекции по теории музыки.

Об образовательном центре

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.