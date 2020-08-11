Первый канал отреставрирует запись последнего концерта Виктора Цоя в "Лужниках"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первый канал 15 августа покажет отреставрированную запись последнего концерта Виктора Цоя и группы "Кино" в "Лужниках". Об этом во вторник сообщила пресс-служба канала.

"Это практически неизвестный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной, - цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту. - Однако нам все же удалось ее найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки".

Концерт "Кино" проходил на сцене Большой спортивной арены "Лужников" 24 июня 1990 года, незадолго до трагической аварии.

Зрители также увидят кино с участием Цоя и документальные фильмы о нем.

В 1982 году группа "Кино" при участии Бориса Гребенщикова и музыкантов группы "Аквариум" записала свой первый альбом под названием "45". Всего при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов: "46" (1983), "Начальник Камчатки" (1984), "Это не любовь" (1985), "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988), "Последний герой" (1989) и "Звезда по имени Солнце" (1989).

15 августа 1990 года музыкант погиб в автокатастрофе. Он возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвийской ССР (ныне Латвия) и, находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа 1990 года Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.