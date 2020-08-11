"Гоголь-центр" объявил о продаже билетов на новый сезон

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова открыл во вторник продажу билетов на спектакли нового сезона, который стартует 6 сентября благотворительной акцией "Концерт врачам". Однако на первое мероприятие сезона билеты продаваться не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В этом году мы все впервые столкнулись с огромным бедствием под названием пандемия коронавируса. И в разгар эпидемии, наблюдая за самоотверженной работой врачей, мы - артисты, работники театра, решили, что новый сезон "Гоголь-центр" начнет с благотворительной акции "Концерт врачам". Мы не продаем на него билеты, гостями станут только врачи. Специально для них мы составили большую музыкальную программу, в которой примут участие актеры "Гоголь-центра" и приглашенные звезды", - сообщили в пресс-службе.

Там же напомнили, что в мае месяце "Гоголь-центр" принял участие в акции "Помоги врачам". "Мы рассказывали истории врачей - грустные, смешные, но главное, правдивые, и вместе со зрителями "Гоголь-центра" за четыре дня этого марафона собрали 1 578 000 рублей, которые пошли на помощь трем больницам: Нижегородской городской клинической больнице № 5, Рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область) и Оренбургской областной клинической инфекционной больнице", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что предстоящий 6 сентября "Концерт врачам" будет бесплатным, и только для приглашенных медиков.

Первые премьеры

В пресс-службе также рассказали о премьерах сентября и октября. Первой послекарантинной премьерой "Гоголь-центра" станет спектакль "Красный крест", показы которого объявлены на 18, 19, 20, 22 и 23 сентября. Несмотря на название, с карантином он никак не связан: в центре сюжета воспоминания женщины, работавшей с официальными документами и письмами Международного Красного креста во время Второй Мировой войны. Главная героиня Татьяна теряет память и по кусочкам восстанавливает то, что происходило с ней тогда, в 1940-е годы.

"Спектакль ставит режиссер Семен Серзин по роману молодого и очень успешного писателя Саши Филипенко. В ролях заняты Светлана Брагарник, Мария Поезжаева, Евгений Серзин, Мария Селезнева, Ирина Выборнова, Иван Бровин, Юля Башорина", - перечислили в пресс-службе.

В качестве октябрьской премьеры в "Гоголь-центре" был назван Одоевский.FEST - фестиваль, посвященный одному из самых таинственных и интересных персонажей русской культуры XIX века - писателю, музыканту, мистику и визионеру Владимиру Одоевскому.

По мнению пресс-службы, одним из событий фестиваля Одоевский.FEST обещает стать спектакль "Человек без имени". Герой проводит девять дней на "карантине", и только загадочный посыльный привозит ему посылки с едой. Герою предстоит вспомнить свое имя и происхождение - это писатель Владимир Одоевский, которого называли "русским Фаустом".

"Будучи современником Пушкина, Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями. Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Одоевского, чтобы увидеть в нем одного из самых интересных соотечественников. Ведь главные вопросы русской литературной и политической жизни он рассматривал сквозь алхимию и... кулинарию. Так, князь Одоевский поставил перед читателями новый вопрос: "Что съесть?" А саму историю человечества он называл "описанием битв, разбоев и переселений, происходящих от голода", - рассказали в пресс-службе. Над спектаклем "Человек без имени" работают драматург Валерий Печейкин, режиссер Никита Кукушкин, композитор и исполнитель Петр Айду.

Также в сентябре и октябре зрители смогут посмотреть спектакли текущего репертуара, в числе которых "Мизантроп", "Мертвые души", "Палачи", "Маленькие трагедии" и другие постановки. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно на официальном сайте gogolcenter.com, в кассе театра и у билетных партнеров. Показы спектаклей и размещение зрителей (не более 50% заполняемости зала) будут производиться с соблюдением всех необходимых рекомендаций Роспотребнадзора, заверили в пресс-службе "Гоголь-центра".