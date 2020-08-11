В России снимут нуар о последних днях жизни Есенина

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Создатели фильма "Декабрь" режиссера Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина рассчитывают заработать в прокате более 350 миллионов рублей, у Фонда кино они просят поддержку в размере 100 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные презентации, показанной на питчинге проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства во вторник.

"Это проект про последние пять дней жизни Сергея Есенина. Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой - это будет абсолютно зрительский триллер. <…> Планируется много аттракционов. Мы хотим создать эстетику белого нуара, с помощью метели и зимнего Питера", - рассказал Шипенко.

Он отметил, что актера на роль Есенина пока не выбрали, в роли Айседоры Дункан он хотел бы видеть зарубежную актрису, например, Лив Тайлер. Согласно презентации, создатели планируют собрать в прокате свыше 350 миллионов рублей. Бюджет составит 250 миллионов, у Фонда кино они попросили 100 миллионов невозвратных средств.

Шипенко рассказал, что подробности гибели Есенина в фильме не раскрываются. "Зритель сам поймет для себя. Я предлагаю решение, который зритель будет интерпретировать в силу своих личных пристрастий к поэту, своих знаний. Это не документальное расследование, оно не претендует на правду и на то, что мы ею обладаем", - пояснил он.

Режиссер Антон Маслов представил на питчинге романтическую комедию "Поехавшая" про девушку, которая отправляется к своей маме на велосипеде из Москвы в Магадан. Он отметил, что история основана на реальных событиях, фильм может выйти весной 2022 года. В главных ролях создатели видят Александра Паля и Ирину Горбачеву. У Фонда кино они попросили 70 миллионов невозвратных средств.