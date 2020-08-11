На фестивале кино в Крыму представили более 40 отечественных короткометражных фильмов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Более 40 отечественных короткометражных фильмов разных жанров представлены на первом в Крыму фестивале уличного кино "VoteTo Film", который открылся на мысе Тарханкут в Черноморском районе Республики Крым, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"На фестивале представлены 49 короткометражных лент разных жанров, игровых и документальных. В большинстве своем режиссерами выступили молодые кинематографисты. Хронометраж фильмов от трех до 27 минут, в некоторых лентах задействованы известные артисты", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства сообщил, что фестиваль завершится 16 августа, лучшие фильмы будут определять зрители ежедневно после просмотра. Причем голосование будет проходить с помощью фонариков мобильных телефонов. Лидер зрительского голосования получает сертификат на покупку технического оборудования для съемки.