МХТ им. Чехова объявил первую премьеру нового сезона

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский художественный театр имени Чехова объявил первую премьеру нового сезона, который предполагается открыть 7 сентября. Это будет спектакль по повести Андрея Платонова "Ювенильное море" в инсценировке и постановке режиссера Натальи Назаровой, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Первой премьерой МХТ имени Чехова в новом сезоне станет спектакль по повести Андрея Платонова "Ювенильное море" в инсценировке и постановке режиссера Натальи Назаровой. Репетиции идут каждый день", - сказали в пресс-службе.

Там же привели мнение режиссера по поводу будущего спектакля. "Знаете, когда видят на афише Платонова, часто думают, что будет, конечно, стильно, атмосферно, но скучновато. Безусловно, это имеет право быть, Платонов очень разный. Но мне именно хотелось бы в это непростое время поговорить о серьезных вещах весело. Платонов - очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза - это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка", - сказала режиссер Наталья Назарова.

Она отметила, что спектакль рассказывает о том, как людей увлекают коллективные иллюзии и как эти иллюзии приводят к катастрофам. "По жанру наш спектакль - комедия. Мы постарались отойти от стереотипов постановок Платонова", - поделилась Назарова.

В спектакле заняты актеры Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова. "И новое поколение - мхатовская молодежь", - отметила она.

"Когда я подбирала актеров, прежде всего обращала внимание на то, как они существуют в ансамбле. Могу сказать, тот ансамбль, который случился, он идеальный", - заключила Назарова.