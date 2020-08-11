Второй для Ленинградской области виртуальный концертный зал откроется в Тихвине 14 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал, принимающий вещание из любой точки планеты, откроется 14 августа в городе Тихвине Ленинградской области. Это вторая такого рода площадка в регионе, которая создана в рамках национального проекта "Культура", сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"В музее имени Римского-Корсакова установлено оборудование, которое может принимать и передавать трансляцию в виртуальный зал. Аппаратура была закуплена в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". На эти цели из регионального бюджета направлен 1 млн рублей. Первое выступление в новом виртуальном концертном зале пройдет уже в эту пятницу, 14 августа. Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" даст концерт из Петербурга, а зрители смогут посмотреть его в Тихвине", - рассказали в пресс-службе.

В программе концерта - музыкальные произведения Николая Римского-Корсакова "Шехерезада", "Полет Шмеля", арии "Шемаханская царица", и "Царевна Лебедь", а также "Итальянское каприччио", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского. Трансляция события начнется в 15:00 мск в официальной группе Музейного агентства Ленинградской области в соцсети "ВКонтакте" и на странице учреждения в Facebook.

Первый в Ленинградской области виртуальный концертный зал был создан в 2019 году на базе выставочного центра "Эрмитаж-Выборг". Он начал работать в октябре прошлого года.

Открытие виртуальных концертных площадок предусмотрено в рамках регионального проекта "Цифровая культура" - одного из направлений нацпроекта "Культура". Ранее сообщалось, что на его реализацию из бюджета региона в период 2019-2024 годов выделят 12 млн рублей.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.