Примаков заявил о необходимости создать продюсерский центр на базе Россотрудничества

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россотрудничество должно оказывать продюсерский услуги для российских артистов за рубежом. Об этом заявил глава агентства Евгений Примаков в среду в ходе онлайн-лекции, организованной Фондом публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Если говорить про культурное измерение политики, которое мы не только сохраняем, а будем усиливать, мы знаем, как это сделать. На базе Россотрудничества де-факто должен работать продюсерский центр", - сказал он.

Примаков отметил, что для агентства мало просто рассказывать о прелестях российской культуры, а необходимо оказывать ее деятелям реальную логистическую поддержку. "Мы должны помочь им выехать туда и сделать все для того, чтобы их затраты были ниже на 3-5% за счет того, что им будет проще договориться с местными залами, продюсерами, площадками, властями, таможней и чем угодно остальным. Для того чтобы наши авторы, наши театральные, художественные, музыкальные коллективы, писатели, поэты имели конкурентные преимущества перед их замечательными даровитыми коллегами из других стран мира. Тогда они будут лучше ездить", - пояснил он.

Глава Россотрудничества подчеркнул, что для деятельности агентства важно, чтобы это были артисты, способные вызвать резонанс и собрать большую аудиторию. "Я с невероятным уважением отношусь к небольшим музыкальным коллективам, никому не известным, но невероятно талантливым. Но для политических целей на наших площадках для общественного резонанса надо видеть звезд, хотя бы растущих, людей, которые соберут залы, которые соберут аудиторию, о которых будут говорить не в приятной маленькой компании, а чтобы о них говорили передовицы газет", - указал он.