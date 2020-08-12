Выставка израильского художника Рами Меира открывается в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выставка израильского художника Рами Меира "История одного народа - для всего мира" открывается в Музее Востока в среду. Экспозиция рассказывает об истории горских евреев на рубеже XIX-XX веков, сообщает пресс-служба музея.

"12 августа Государственный музей Востока впервые представляет персональную выставку израильского художника Рами Меира. На выставке будут представлены живописные произведения, деревянные скульптуры, всего 31 работа", - говорится в сообщении.

В экспозиции - серия картин, посвященная горским евреям Кавказа и Закавказья конца XIX - начала XX веков. "Рами Меир по происхождению сам горский еврей, и его цель в этой серии - средствами живописи воссоздать достоверную историю горских евреев, сохранить ее для своего народа, а также разделить со всем миром культуру горских евреев", - поясняют в музее.

Работая над серией "Горские евреи", Меир воссоздавал историю и использовал для этого книги, старинные семейные фотографии, старые газеты, а также рассказы своих родных и друзей о быте, традициях, ремеслах, национальном костюме горских евреев.

"Отдельно изучал данные о тканях, используемых в одежде, их текстуру и традиционные цвета, изучал украшения и религиозные символы. Затем все эти знания переносил на холст", - говорится в сообщении. Помимо живописных полотен, на выставке демонстрируются деревянные скульптуры по тематике иудаики, отражающие культурные и религиозные традиции горских евреев, а также чеканные работы с ювелирной обработкой.

Меир живет и работает в Москве. Пишет картины в жанрах портрета, пейзажа, анималистики, исторической и религиозной живописи. Является председателем Союза художников горских евреев России. Многие произведения Меира находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле.