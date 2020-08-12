В Новгородской области завершился фестиваль уличного искусства "Страницы истории"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории", который собрал 15 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгограда и других городов, завершился в Новгородской области. На фасадах зданий в четырех городах региона появились муралы, сюжеты которых связаны с историей новгородской земли, сообщили ТАСС в среду в Министерстве спорта и молодежной политики области.

"Сегодня в Новгородской области завершился Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории". Мероприятие прошло на новгородской земле во второй раз и собрало 15 участников из 10 регионов России - Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Волгограда, Иванова, Уфы, Краснодара, Красноярска, Владивостока. В течение двух недель граффити-райтеры создали 11 муралов в четырех городах - Валдае, Боровичах, Великом Новгороде и Старой Руссе", - сообщили в Министерстве.

Также в Министерстве пояснили, что все сюжеты появившихся муралов связали с историей Новгородской земли. "Так, фасады в Валдае украсили образы сказочной лесной феи и кузнеца Валды. В Великом Новгороде создали две работы по мотивам путешествий Николая Миклухо-Маклая и автобиографический сюжет от новгородца Антона Макушина "Мальчик и самолет". В Старой Руссе стену здания украсил образ писателя Федора Михайловича Достоевского", - добавил собеседник агентства.

Впервые Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории" прошел в Новгородской области в прошлом году. Тогда его участники создали девять муралов. На фасадах городских зданий в Великом Новгороде появились образы Ярослава Мудрого, купца Садко, темы средневекового Новгорода.