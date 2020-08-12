Впервые под Тверью 29 августа пройдет фестиваль "Россия - Греция. Вместе сквозь века"

ТАСС, 12 августа. Международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века", который организовали в рамках перекрестного Года языка и культуры двух стран, 29 августа проведут в Конаковском районе Тверской области. В России мероприятие пройдет впервые и будет транслироваться онлайн для жителей РФ и Европы, сообщается на официальном сайте фестиваля.

"29 августа Императорское православное палестинское общество совместно с центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского и администрацией города Конаково Тверской области проводят IV Международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века". Традиционно фестиваль проводится на греческом острове Корфу, в России пройдет впервые и будет транслироваться онлайн для жителей нашей страны и Европы", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

В программе заявили концерты, выставки и мероприятия, рассказывающие о культурном, историческом и духовном наследии двух стран. Одним из центральных объектов мероприятия станет выставка "Непобедимый адмирал - святой праведный воин Федор Ушаков". "На гала-концерте для гостей вечера выступят государственный академический русский ансамбль "Россия" им. Л. Г. Зыкиной, государственный академический хореографический ансамбль "Березка" им. Н. С. Надеждиной и насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий - победитель телепроекта "Голос 4". Завершит мероприятие световое шоу и праздничный салют", - отметили организаторы.

Также в рамках фестиваля планируется проведение благотворительной акции для детей-первоклассников из многодетных и малоимущих семей. Ожидается, что зрителями трансляции фестиваля станут около 1 млн человек, добавили организаторы.

Фестиваль "Россия - Греция. Вместе сквозь века" проводится по инициативе президента Российской Федерации и премьер-министра Греции в 2019-2020 годах, и будет способствовать развитию дружбы, взаимопонимания и многостороннего сотрудничества между народами обеих стран.