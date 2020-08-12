В Москве установили мемориальную табличку еврейскому поэту Перецу Маркишу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной таблички еврейскому поэту, единственному в СССР лауреату Ленинской премии за произведения на идише Перецу Маркишу состоялась в среду в центре Москвы. Мемориальный знак открыт на стене дома 36, строение 1 на 1-й Тверской-Ямской улице, где Маркиш жил вплоть до своего ареста в 1949 году.

Установка таблички организована в 68-ю годовщину расстрела Маркиша и еще 12 человек по так называемому "делу Еврейского антифашистского комитета". Это стало возможным благодаря проекту "Последний адрес" - общественной инициативе по увековечению памяти о жертвах политических репрессий.

"Маркиш - важная фигура в истории культуры Советского Союза, символ эпохи <...> Я очень рад, что в современной России такие мероприятия сегодня возможны, что об этих людях мы можем сегодня говорить и вспоминать о том, что они сделали", - сказал в ходе церемонии временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

Как отметил основатель проекта журналист Сергей Пархоменко, такие таблички часто являются единственным напоминанием о том или ином человеке. "В огромном большинстве случаев эти таблички, а их уже больше тысячи, - это единственное место, на котором написано имя этого человека. Некуда больше его потомкам прийти, принести цветы. Но с их помощью делается очень важное дело, и я благодарен всем, кто имеет к этому отношение", - сказал он.

Перец Давидович Маркиш (1895-1952) - советский еврейский поэт, писавший на идише. В 1939 году Маркиш был избран руководителем Еврейской секции Союза писателей СССР, стал единственным из советских еврейских писателей кавалером ордена Ленина. В 1949 году был арестован как член президиума Еврейского антифашистского комитета и 12 августа 1952 года расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1955 году.