Число зрителей в кинотеатрах "Москино" упало на 81%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Посещаемость кинотеатров "Москино", открывшихся 1 августа после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, упала на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киносети.

"Общая посещаемость кинотеатров с 1 по 11 августа 2020 года составила 7 591 зрителей, а за аналогичный период 2019 года - 32 879 человек. Сейчас мы фиксируем падение по зрителям на 81%, по сборам - на 82%", - рассказали в пресс-службе.

В "Москино" отметили, что, посещаемость в будни значительно упала. "На выходных 1-2 августа кинотеатры посетили 1 959 человек, а 8-9 августа на сеансы пришли 1 489 человек. А общая посещаемость летнего кинотеатра "Москино Музеон" составила 1 330 зрителей", - уточнил собеседник.

При этом самыми популярными стали фильмы "Побег из Претории", "О бесконечности", "Тролли. Мировой тур" и "Основатель". "Мы в ожидании больших релизов конца августа - начала сентября. 27 августа выйдет "Вратарь галактики", на 3 и 4 сентября перенесли долгожданные "Довод" Кристофера Нолана и "Мулан". Вот тогда, мы верим, зритель вернется в кинотеатры", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Москино" Светлану Максимченко.

О летнем кино

Посещаемость нового летнего кинотеатра "Москино Музеон" в парке искусств Музеон значительно выше, чем в остальных кинотеатрах - 17,5% от общей посещаемости сети. В нем проходит два сеанса ежедневно. Этот кинотеатр стал площадкой 10 премьерных фильмов фестиваля Beat Film с постоянной аудиторией, занявшей 100% зала, заполняемость которого сейчас составляет треть от вместимости - 300 мест.

"Показы репертуарных фильмов, например, "Последние и первые люди", "В ожидании варваров", "Фея", "О бесконечности", в летнем кинотеатре пользуются особой популярностью, заполняя зал на 50-100%, в отличие от других кинотеатров. На показ в рамках итальянского киноклуба "Москино" фильма "Неизвестная Италия. Матера - город из камня" пришло 65 человек из 90-100 возможных", - уточнили в пресс-службе.