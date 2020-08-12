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75-летие Победы

Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступили в усадьбе Тургенева под Орлом

Программа была посвящена 75-летию Победы

ОРЕЛ, 12 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева выступил на открытой сцене мемориального и природного музея-заповедника Ивана Сергеевича Тургенева "Спасское Лутовиново" в Орловской области днем в среду. Программа была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

"Не могу не воспользоваться возможностью поблагодарить маэстро Гергиева за то, что буквально на прошлой неделе, в четверг, мы с ним созвонились и сегодня уже в "Спасском" проходит концерт <...> Когда мы находим возможность объединить литературу и музыку - волшебные стихии, которые в итоге дают высокое искусство", - сказал после концерта губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Концерт продолжался больше часа, музыканты исполнили Симфонию №1 Прокофьева, часть Симфонии №4 фа минор Чайковского и другие известные классические произведения. Во второй половине дня Симфонический оркестр театра выступил в поселке Поныри Курской области, уточнили организаторы.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Первыми событиями тура стали выступление в Твери, а также вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где прозвучала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".

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РоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичОрловская область75-летие Победы
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