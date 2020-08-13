Фестиваль "Спасская башня" пройдет в декорациях военных художников студии Грекова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работы Студии военных художников имени М. Б. Грекова украсят площадки фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"В 2020 году в оформлении площадки фестиваля можно будет увидеть много уникальных работ выдающихся мастеров студии", - сказали в дирекции фестиваля.

Заместитель руководителя студии Юрий Бирюков рассказал, что сотрудничество художников с фестивалем началось в 2018 году - скульпторы оформили памятную доску первому музыкальному руководителю "Спасской башни" генерал-лейтенанту Валерию Халилову, размещенную на здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. В 2019 году картины художников студии были использованы в печатной продукции фестиваля.

"Сейчас они будут перенесены на билборды и их увидят тысячи москвичей и гостей столицы", - отметил Бирюков.

По его словам, так как в этом году темой фестиваля стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль украсят работы "Преображенский марш", "Священная война! А. В. Александров. 1941 год", "Играй, гармошка", "В землянке", "Салют Победы", "Белорусский вокзал. 1941 год. Ансамбль Александрова" и другие.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 7 сентября на Красной площади в Москве. В этом году ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.