МАМТ откроет сезон 4 сентября оперным концертом из произведений Чайковского

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в условиях сохранения всех санитарных норм, предохраняющих от распространения коронавирусной инфекции, возобновляет творческую деятельность и объявляет об открытии 102-го сезона, который стартует 4 сентября оперным гала-концертом из произведений Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"После почти пятимесячного "антракта", вызванного эпидемией COVID-19, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко возвращается к активной деятельности и готовится к началу нового, 102-го по счету, сезона, который откроется 4 сентября гала-концертом "Чайковский. Страсти по опере". Следующим публичным мероприятием станет Гала-балет, который состоится 10 сентября", - сказала пресс-атташе.

Она отметила, что оба концерта - оперный и балетный - МАМТ готовился показать в конце предыдущего сезона, завершившегося неожиданно из-за пандемии, охватившей весь мир.

Концерт "Чайковский. Страсти по опере"

"Оперная труппа посвятит свое первое выступление юбилею великого композитора Петра Ильича Чайковского, 180-летие со дня рождения которого пришлось на 7 мая", - продолжила собеседница агентства. "В гала-концерте "Чайковский. Страсти по опере" (4 сентября) прозвучат арии, сцены, оркестровые и хоровые фрагменты из всех опер композитора. Исполнителями выступят ведущие солисты оперной труппы театра: Елена Безгодкова, Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Дарья Терехова, Андрей Батуркин, Владимир Дмитрук, Николай Ерохин, Алексей Шишляев, Дмитрий Ульянов", - перечислила пресс-атташе.

Она также процитировала высказывание главного дирижера театра Феликса Коробова по поводу этого вечера.

"Наш концерт - это не просто "мероприятие к дате", - заявил маэстро. "Нам хотелось увидеть другого Чайковского - не привычного и знаемого наизусть солистами и слушателями, а того Чайковского, который "Евгения Онегина" заканчивает в Сан-Ремо, а "Пиковую даму" начинает во Флоренции. Того, который едет в Америку открывать Карнеги-холл. Хочется увидеть не совсем привычного (Чайковского), но фантастически искреннего и абсолютно гениального", - сформулировал идею концерта главный дирижер МАМТ.

Гала-балет

Следующим мероприятием нового сезона Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко станет Гала-балет, который пройдет 10 сентября. Его афишу, опубликованную на сайте театра, предварил своим обращением к зрителям художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер.

"COVID-19 перевернул нашу жизнь и отношение к работе. К реалиям сегодняшнего дня необходима адаптация. "Мир не будет прежним..." - я разделяю это мнение. Именно поэтому балетная труппа театра им. Станиславского и Немировича-Данченко будет еще более вовлеченно и отважно служить искусству Танца. Этот Гала-концерт символизирует возвращение на сцену артистов и их долгожданную встречу со зрителями", - написал Илер.

Как сообщила пресс-атташе, "все руководители театра в сборе, в том числе Лоран Илер, которому непросто было выехать из Франции". "Прилетели и иностранцы, работающие в труппе. Конечно, как и у других наших коллег, классы проходят в несколько смен, чтобы не собирать большое количество артистов одновременно. И, разумеется, все сдали тесты на COVID-19", - подчеркнула Горбунова.

Комментируя программу балетного гала, она проинформировала, что солисты балетной труппы представят фрагменты из классических "Пахиты" и "Спящей красавицы" (хореография Мариуса Петипа), одного из знаковых советских балетов XX века - "Лауренсии" (хореография Вахтанга Чабукиани), работы главного итальянского балетмейстера рубежа XX-XXI веков Мауро Бигонцетти и великого француза Ролана Пети. "Вместе с сочинениями выдающихся балетмейстеров в программу будет включен фрагмент из балета "Ромео и Джульетта", над которым работает солист труппы и хореограф Максим Севагин", - добавила Горбунова. "В гала-концерте принимают участие все прима-балерины и премьеры МАМТ, а также приглашенные артисты - солист Мариинского театра Ксандер Париш и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов", - уточнила она.

По словам пресс-атташе, после двух концертов театр в знак особой признательности Петру Ильичу Чайковскому покажет "Лебединое озеро" - легендарный балет в хореографии Владимира Бурмейстера, ставший визитной карточкой МАМТ. Спектакли состоятся 13 и 14 сентября.

Новый сайт

Собеседница агентства обратила внимание на то, что Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко запустил новую версию сайта. "В период вынужденной творческой паузы сотрудники театра и digital-агентство Nikoland разработали новый дизайн-концепт и систему программирования", - пояснила Горбунова.

Она сообщила, что с 12 августа на новом сайте открылась продажа билетов на события сентября - первой половины октября. Все спектакли и концерты запланированы исключительно на Основной сцене театра. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в продажу поступит только 50% мест, заключила пресс-атташе МАМТ.