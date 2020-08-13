Покрас Лампас на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге создал манифест каллиграфутуризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас в рамках независимого фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" создал серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма, на одном из зданий завода "Уралмаш" в Екатеринбурге. Об этом сообщает онлайн-школа XYZ School, которые засняли процесс создания работ.
"Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш" создал на одном из зданий завода Уралмаш в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля", - говорится в сообщении.
"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ - как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".
Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.
В 2013 году на фестивале уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге Покрас Лампас разрисовал арку возле кинотеатра "Салют". Он изобразил на ее стенах более тысячи символов цвета Tiffany. Арка стала одним из главных арт-объектов города.
В июле 2019 года на фестивале уличного искусства Stenograffia художник расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы начали закрашивать граффити - супрематический крест, занимавший более 6,5 тыс. кв. м, залив примерно десятую его часть гудроном, также против использования креста в работе выступили православные активисты. Художник изменил эскиз, который в итоге представлял собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. Как позднее рассказал Покрас, он вписал в прямоугольник пофразу, что цензура не должна влиять на искусство.
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