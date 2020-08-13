Покрас Лампас на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге создал манифест каллиграфутуризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас в рамках независимого фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" создал серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма, на одном из зданий завода "Уралмаш" в Екатеринбурге. Об этом сообщает онлайн-школа XYZ School, которые засняли процесс создания работ. "Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш" создал на одном из зданий завода Уралмаш в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля", - говорится в сообщении.

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ - как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства". Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.