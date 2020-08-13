Худрук Александринки Валерий Фокин вернулся к съемкам кино после 20-летнего перерыва

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Худрук Александринского театра Валерий Фокин приступил к съемкам фантастического триллера "Петрополис" о контакте людей с инопланетным разумом, главные роли в котором исполнят Антон Шагин и Юлия Снигирь. Релиз проекта намечен на 2021 год, сообщает пресс-служба картины.

"Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось - технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью - оно способно создать ту тайну, которой нет в театре", - рассказал Фокин, чьи слова привели в пресс-службе.

Фантастический триллер "Петрополис" основан на повести его сына Кирилла Фокина "Огонь", которая вышла в 2016 году. Тогда же Фокин-старший поставил ее на сцене Александринского театра. По сюжету человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, но между пришельцами и главами сверхдержав назревает конфликт. Катастрофу может предотвратить социальный психолог, который знает нечто о подлинной природе инопланетян.

Первые съемочные дни прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основной блок съемок пройдет в Москве в павильоне крытого картинг-центра, где возвели масштабные декорации. По словам Валерия Фокина, проблематика картины глобальна, поскольку она затрагивает тему доверия между странами и народами, что особенно актуально в мире, который столкнулся с пандемией. Кирилл Фокин, которого процитировали в пресс-службе, пояснил, что действие основано на воспоминаниях героя, который совершает "мучительное путешествие по своей памяти".

"В фильме мы идем от избирательности памяти человека, от того, как вспоминая, он сам реконструирует свое прошлое. Ведь каждый из нас, вспоминая, как бы относит свою жизнь к какому-то жанру: комедии, романтике, драме и так далее. Мы вспоминаем главное, а второстепенное выпадает. С помощью визуальных решений и декорации мы пытаемся рассказать не буквальную биографическую историю героя, а переместить зрителя в его подсознание, в его внутренний мир. Показать не сами фантастические события (что уже делали сто раз), а то, как их воспринимает человек", - добавил Фокин-старший.

Дебютной работой Валерия Фокина в кино стала экранизация романа Чарльза Диккенса "Домби и сын", которая вышла в 1974 году. Большинство его последующих работ также имели литературную основу. В 2003 году он возглавил и восстановил Александринский театр Санкт-Петербурга.