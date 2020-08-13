Мариинский театр объявил о переносе балетных спектаклей из-за ограничений по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге перенес балетные спектакли фестиваля "Звезды белых ночей", запланированные до конца текущей недели, на другие даты. Это связано с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, из-за которых было сокращено время для репетиций артистов балета, сообщается на сайте театра.

"Администрация Мариинского театра уделяет повышенное внимание сохранению здоровья артистов и сотрудников, выполняя все рекомендации Роспотребнадзора. На данный момент в связи с профилактическими мерами сокращено репетиционное время балетной труппы. Поэтому балетные спектакли, запланированные на период до 16 августа 2020 года, будут перенесены на другие даты, билеты действительны", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что оперные спектакли и концертная программа пройдут в заявленном формате, а маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра продолжат посвященный 75-летию Победы гастрольный тур по регионам России, стартовавший 9 августа выступлениями в Москве и Твери.

8 августа в пресс-службе театра сообщили, что в связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование. Отмечалось, что все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей, а решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования. Во вторник, 11 августа, художественный руководитель - директор Мариинского театра Гергиев в ходе общения с журналистами подтвердил, что как минимум 2 артиста балетной труппы заразились новой коронавирусной инфекцией.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена. Согласно действующим правилам, рассадка зрителей осуществляется в шахматном порядке, при входе в здание у гостей измеряют температуру, в фойе и в помещениях театра обязательны соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты.