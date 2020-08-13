Более 50 работ художников представят на выставке "Кавказ как Теменос" в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Выставка "Кавказ как Теменос, или святое подворье России", на которой будут представлены свыше 50 работ известных художников, пройдет 29 августа в Ессентукском историко-краеведческом музее в Ставропольском крае, сообщается на странице музея в Instagram.

"Ессентукский историко-краеведческий музей им. В. П. Шпаковского представляет выставку одного дня "Кавказ как Теменос, или святое подворье России". Более 50 авторских работ будет представлено в экспозиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте примут участие такие художники, как: Михаил Аксиров, Олег Басаев, Шалва Бедоев, Иван Бондаренко, Николай Вдовкин, Юрий Карасов, Анатолий Лисогурский, Евгений Матько, Фахрикамал Махмудова, Василий Мироненко, Абдулзагир Мусаев, Алексей Паршков, Константин Петров, Вадим Пухаев, Евгений Ромашко, Александр Рубец, Руслан Цримов, и многие другие.

По данным музея, культурно-просветительский проект запустило Северо-Кавказское региональное отделение Творческого Союза художников России. "Идея его состоит в том, чтобы в ярких художественных образах показать сокровенную духовную силу и мудрость, которыми так богат Кавказ", - отмечается в сообщении.

"Устроители выставки в особый ряд хотели выделить картины, связанные с народным фольклором, национальным подходом к укладу жизни, юмором, оптимизмом самобытного настроя, нерасторжимой связью природы, человека, животного. Это будет представлено в современной живописи, творчестве Юрия Абисалова, Вадима Пухаева, Олега Басаева. Также организаторы проекта хотели напомнить современному городскому жителю подлинную красоту кавказской традиции, которую еще хранят владикавказские улочки, дворики, незатейливая горская утварь, колючий воздух осетинских сел, сами горы, нартский героический эпос", - рассказали ТАСС в музее.